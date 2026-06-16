Beatriz Mojica pidió licencia a la Cámara de Senadores para buscar la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero, rumbo a las elecciones 2027.

“Hoy he solicitado licencia al Senado de la República porque vienen nuevos retos para nuestra tierra”. Beatriz Mojica, senadora con licencia

A través de un video, difundido el 15 de junio, la senadora con licencia dijo sentirse tranquila de separarse del cargo, pues, señaló, ha trabajado con convicción, trabajo y resultados en Guerrero.

Ante la ausencia de Beatriz Mojica para participar en los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, su suplente, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, asumirá el cargo en el Senado.

Beatriz Mojica pide licencia al Senado para buscar la candidatura de Morena en Guerrero

Beatriz Mojica buscará la gubernatura de Guerrero en el 2027

En su mensaje, Beatriz Mojica aseguró que su vida pública ha estado marcada por la convicción de servir al pueblo, por lo que es tiempo de asumir nuevos retos en beneficio de los guerrerenses.

Además, indicó que la historia conjunta de Guerrero, así como la fuerza, dignidad y capacidad del pueblo para salir adelante, la han inspirado a seguir apoyando desde cualquier puesto.

“Esa historia compartida es la que me impulsa a seguir trabajando por Guerrero desde cualquier espacio en el que pueda ser útil”. Beatriz Mojica, senadora con licencia

Agregó que solicitar su licencia fue una decisión tomada con “responsabilidad, unidad, amor profundo por Guerrero” y con pleno respeto a las reglas que establece Morena.

En la parte final de su mensaje, Beatriz Mojica defendió que el pueblo es quien debe marcar el rumbo, y sostuvo que los cargos son temporales, pero el compromiso con Guerrero es para toda la vida.

Paisanas y paisanos guerrerenses:



Mi vida pública ha estado marcada por una convicción; servir a mi pueblo.



Hoy he solicitado licencia al Senado de la República porque vienen nuevos retos para nuestra tierra, y estoy lista para asumirlos con responsabilidad, unidad y amor… pic.twitter.com/ZWqZu7DxJO — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) June 15, 2026

¿Quiénes participarán en los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero?

Desde el mes de abril, Beatriz Mojica ya había anunciado su intención para participar para los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cuyo candidato será electo mediante una encuesta.

Quienes también han mostrado su interés por la gubernatura de Guerrero por Morena, son: