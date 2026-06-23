Citlalli Hernández aseguró que el antinepotismo no dividirá a Morena, tal como esperan los opositores por la situación de Félix Salgado y su intención de contender por Guerrero.

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena también adelantó que no habrá excepciones en la regla del antinepotismo, ya que es uno de los requisitos clave del partido para contender en las elecciones 2027.

“Algunos esperan que Félix (Salgado) se enoje o que nosotros rompamos nuestra regla (de antinepotismo), adelanto que no va a pasar” Citlalli Hernández

Félix Salgado Macedonio (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Citlalli Hernández niega ruptura con Félix Salgado por antinepotismo

En entrevista con medios, Citlalli Hernández aseguró que no habrá una crisis o cambio de reglas en Morena, tal como algunos esperan por negarle la candidatura a Félix Salgado en Guerrero.

Agregó que, en caso de que Félix Salgado decida registrarse en la convocatoria del partido, deberá respetar las reglas internas, incluyendo el llamado por el antinepotismo.

Cuando tú decides militar en un partido, decides asumir ciertas reglas, si no por eso están otras vías Citlalli Hernández,

Citlalli Hernández destacó que Félix Salgado es un militante consciente de la relevancia de la Cuarta Transformación, por lo que confía en que acatará las reglas del proceso.

Además, subrayó el hecho de que Félix Salgado tiene buen diálogo con ella, así como con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lo que reduce el riesgo de conflictos.

Citlalli Hernández pone condiciones a aspiraciones de Félix Salgado Macedonio con Morena (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Citlalli Hernández llama a Morena a evitar chapulineo para contender en el 2027

En otro mensaje, Citlalli Hernández hizo un llamado a mantener la unidad y respetar las filas entre Morena, PT y Partido Verde para atender las reglas rumbo a las elecciones 2027.

“Hay límites que se respetan, aunque son tres partidos distintos, pues no nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre a otro partido solo para tener otras reglas”, dijo.