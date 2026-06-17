Abelina López anunció este miércoles 17 de junio que presentó su solicitud de licencia de su cargo como alcaldesa de Acapulco para buscar la gubernatura de Guerrero en las elecciones 2027.

“Hoy anuncio una parte importante de ese sueño que tengo. Hoy anuncio en cabildo mi separación por ir a construir ese sueño juntos”. Abelina López, alcaldesa de Acapulco

Tal como explicó a medios de comunicación, la solicitud de licencia indefinida también será presentada ante el Congreso de Guerrero para ratificarla, sin detallar si será con o sin goce de sueldo.

De momento, Abelina López se suma a los otros tres perfiles de Morena que buscarían mediante encuesta, la gubernatura para los comicios del siguiente año:

Abelina López pide licencia indefinida como alcaldesa de Acapulco

Desde el martes 16 de junio, ante el cabildo de Acapulco, Abelina López manifestó su intención de presentar una solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo por “intereses de carácter personal”.

Abelina López presenta solicitud de licencia para buscar la gubernatura de Guerrero (El Sur de Guerrero)

Adelantó a medios que durante la tarde de este miércoles 17 de junio se reunirá en sesión con el cabildo de Acapulco para tratar su solicitud de licencia, alrededor de las 16:00 horas.

De acuerdo con el escrito compartido por medios, la licencia de Abelina López entraría en vigor este jueves 18 de junio, tras presentar la solicitud ante el Congreso el mismo día, ya que viajará a Chilpancingo para el trámite.

En el oficio, Abelina López también se despidió de los integrantes del cabildo, en espera de que el Congreso de Guerrero apruebe su solicitud de licencia en próxima sesión.

De aprobarse la misma, sería la secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco, Leticia Lozano, quien quede como alcaldesa interina de la demarcación.

Abelina López buscará ser candidata de Morena para gubernatura de Guerrero en 2027

Para medios, Abelina López también confirmó que “va a caminar por Guerrero” con referencia a las próximas encuestas de Morena, para las cuales, la licencia del cargo es un requisito para participar.

Abelina López también destacó su intención de buscar la gubernatura durante la colocación de la primera piedra en los Bienes Comunales de Cacahuantepec, en el que afirmó que buscará su sueño.

La postulación de Abelina López por Guerrero se da el mismo día en que su exasesor, Jesús Zamora Cervantes, fue vinculado a proceso por presuntos vínculos criminales.