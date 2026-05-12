La senadora Beatriz Mojica reiteró sus intenciones de ser candidata de Morena para la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027 pese a las aspiraciones de Félix Salgado y Esthela Damián.

En entrevista con López-Dóriga, Beatriz Mojica señaló que respetará los procesos internos de Morena respecto a las candidaturas, pero afirmó que ella tiene la experiencia para estar frente a Guerrero.

Beatriz Mojica fija postura ante aspiraciones de Félix Salgado y Esthela Damián en Guerrero

Beatriz Mojica ha destacado su interés por la gubernatura de Guerrero, al igual que Félix Salgado y Esthela Damián; sin embargo, aún no se define un candidato, pues esto dependerá de las encuestas.

En relación con las aspiraciones de Félix Salgado y Esthela Damián, Beatriz Mojica ha fijado una postura basada en el respeto a los procesos internos de Morena y la cercanía con la ciudadanía.

Sobre Félix Salgado Macedonio, Beatriz Mojica asegura que es “buen compañero” con quien comparte labores en el Senado y reconoce que él ha mantenido una lucha social de muchos años

Ante el cuestionamiento de si “no entendió el mensaje” de Sheinbaum al enviarle a su exconsejera jurídica, Mojica enfatizó que “Morena no es el PRI” y que los candidatos no los dicta la presidenta.

La senadora subrayó que su único padrino es el pueblo de Guerrero y espera ser elegida como candidata pues ahora más que nunca el estado requiere unidad y trabajar para la transformación.