Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que la reforma contra el nepotismo no es en su contra y aclaró que está a favor de ella.

En entrevista para medios, el morenista aclaró que todavía está “chamacón” como para poder esperar los periodos necesarios para buscar la gubernatura del Guerrero, luego de que su hija termine su periodo.

Asimismo, resaltó que está a favor de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que trabaja para que ésta sea aprobada.

“Yo estoy chamaco, tengo apenas 68 años y estoy al 100 por ciento puesto y dispuesto para cuando toque y sea. Yo me voy a esperar todo lo que sea necesario”

A pregunta expresa de medios de comunicación, el senador Félix Salgado Macedonio aseveró que la reforma contra el nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no es en su contra ni está dirigida a sus apiraciones.

Esto luego de ser cuestionado sobre su postura frente a esta iniciativa que plantea que ningún familiar de titulares del Poder Ejecutivo de cualquier nivel pueda se r candidato a el cargo inmediatamente después de éstos.

A Félix Salgado Macedonio no le gustaron las burlas de Gerardo Fernández Noroña por la reforma contra el nepotismo

Salgado Macedonio aclaró que es una reforma que incluso está incentivando para que se vote a favor y sea aprobada, muestra de ello es que ha tenido diálogos con legisladores del Partido Verde para que también aprueben el dictamen.

En el mismo sentido, Félix Salgado Macedonio resaltó que está dispuesto a espera 6 e incluso hasta 12 años, es decir, dos periodos más, para contender por el gobierno de Guerrero.

Asimismo, reiteró que contenderá en las elecciones donde el pueblo guerrerense decida apoyarlo, en el marco de la ley que se encuentre vigente.

“Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que termine su periodo y 6 años después, o 12 años después yo pueda entrarle si es que el pueblo de Guerrero así lo decide...Que no me anden diciendo que yo soy, que es contra mí…conmigo no es, se los puedo asegurar”

Félix Salgado Macedonio