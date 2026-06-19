Citlalli Hernández respaldó la intención de Félix Salgado para contender en la encuesta de Morena, que definirá a los coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

“Todas nuestras compañeras y compañeros tienen derecho a participar y registrarse en el marco de una convocatoria”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dejó en claro que, aunque respeta la intención de Félix Salgado, en el proceso solo podrán participar quienes cumplan con los requisitos.

Citlalli Hernández mencionó que uno de los requerimientos será el antinepotismo, algo que se antepone a Félix Salgado, ya que su hija, Evelyn Salgado, ocupa actualmente la gubernatura en Guerrero.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Citlalli Hernández advierte que el antinepotismo podría dejar fuera a Félix Salgado

En entrevista con Radio Fórmula, Citlalli Hernández recordó que el lunes 22 de junio iniciará oficialmente el periodo de inscripción para ser uno de los coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación.

Cuestionada por la situación de Félix Salgado, cuya mira está puesta en Guerrero, Citlalli Hernández señaló que todos los militantes de la 4T son libres de registrarse en la convocatoria.

Resaltó que, en el momento del cotejo, si se identifica que alguien no cumple con los requisitos como el antinepotismo, el perfil será descartado para continuar en el proceso interno.

A los compañeros que no cumplan con esos requisitos les haremos saber que los queremos mucho, pero que no cumplen con los requisitos establecidos por la convocatoria Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En otro mensaje, Citlalli Hernández hizo un llamado a mantener la unidad entre Morena, PT y Partido Verde para respetar las reglas y no afectar el movimiento de la 4T.