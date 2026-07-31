Posadas presentó en Fiesta Americana Mérida a Solú, un alebrije inspirado en la riqueza cultural de México y en la tradición artesanal zapoteca, que se convertirá en el nuevo símbolo de hospitalidad de Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana.

El personaje nace de la fusión de dos figuras profundamente arraigadas en el imaginario mexicano: el colibrí, asociado con la energía, la vitalidad y los nuevos comienzos, y el conejo, que representa el descanso, el abrigo y la serenidad.

De esta unión surge también su nombre: Sol + Luna = Solú, una representación del equilibrio entre dinamismo y tranquilidad que define la experiencia de ambas marcas.

Solú representa la hospitalidad mexicana y el compromiso de Posadas con el talento nacional

Para Posadas, la hospitalidad va más allá del servicio, pues busca crear experiencias memorables que permanezcan en la memoria de quienes visitan sus hoteles.

Bajo esa visión nació Solú, un personaje que refleja la identidad, las raíces y la calidez que distinguen a Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana, conservando una esencia compartida con una identidad visual propia para cada marca.

El proyecto también fortalece el compromiso de la compañía con el impulso al talento mexicano, al desarrollarse en colaboración con los reconocidos artistas Jacobo y María Ángeles, referentes internacionales del arte popular zapoteco y de la elaboración de alebrijes.

Más que una figura representativa, Solú simboliza el equilibrio entre el descanso y la vitalidad que acompaña a los huéspedes durante toda su estancia.

Mientras el conejo evoca la tranquilidad y el confort, el colibrí representa la energía y la promesa de nuevos comienzos, conceptos que forman parte de la experiencia de hospitalidad de ambas marcas.

Posadas impulsa el talento mexicano con Solú, símbolo de Grand Fiesta Americana. (cortesía )

Fiesta Americana Mérida, escenario del lanzamiento de Solú

La presentación de Solú se realizó en Fiesta Americana Mérida, uno de los hoteles más representativos de la cadena y un referente de la hospitalidad en el sureste del país, elegido por su estrecho vínculo con la cultura yucateca y su importancia como punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

Como parte del evento, Posadas también destacó la propuesta gastronómica de Baharat, restaurante ubicado dentro del hotel que ofrece una experiencia diferenciada mediante una combinación de cocina, diseño y servicio, tanto para huéspedes como para residentes de Mérida.

Con la incorporación de Solú, Posadas fortalece la identidad de Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana, al integrar un símbolo que fusiona innovación, hospitalidad y las raíces culturales de México, reafirmando su apuesta por promover el talento nacional y ofrecer experiencias auténticas a sus visitantes.