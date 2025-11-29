Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, reveló que el proyecto buscará la gubernatura del estado de Michoacán y después la presidencia de México; todos los detalles.

A los medios, el diputado Carlos Bautista Tafolla expresó que el Movimiento del Sombrero continuará con los planes de Carlos Manzo de que el proyecto gane la gubernatura y la presidencia.

Carlos Bautista Tafolla (IG: Carlos Bautista Tafolla )

Carlos Tafolla revela que el Movimiento del Sombrero irá por gubernatura de Michoacán y la presidencia

El diputado Carlos Bautista Tafolla reveló que el Movimiento del Sombrero seguirá el legado de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, y buscará la gubernatura del estado.

La gubernatura de Michoacán se disputará en las elecciones de 2027 y el Movimiento del Sombrero buscará tener un candidato en las boletas para ocupar el lugar de Alfredo Ramírez Bedolla.

Carlos Bautista Tafolla comentó que Grecia Quiroz tiene los mismo ideales de Carlos Manzo y es por esa razón que el Movimiento del Sombrero la eligió como la alcaldesa de Uruapan.

“Ella toma exactamente la posición que tenía Carlos; para nosotros eso representa Grecia”. Carlos Bautista Tafolla

Cabe mencionar que Grecia Quiroz ha revelado en diferentes ocasiones que Carlos Manzo buscaba llegar hasta la gubernatura y después la presidencia; será lo mismo que busque el Movimiento del Sombrero.