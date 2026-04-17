Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, se perfila como candidata a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de junio de 2027, respaldada por el Movimiento del Sombrero.

“Hay un reconocimiento a su valentía a su determinación. Yo no he tenido el gusto de conocerla, de platicar con ella. Por su puesto que está en nuestro interés, está en el interés de Acción Nacional a lo largo de todo el país” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reconoció su liderazgo y abrió la posibilidad de invitarla a sus filas, destacando coincidencias ideológicas y la apertura a candidaturas ciudadanas.

Quiroz, quien retomó la alcaldía tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo en 2025, confirmó que buscará el cargo para impulsar un cambio en el estado.

PAN busca a Grecia Quiroz para gobernatura de Michoacán en 2027

Jorge Romero ofreció una conferencia de prensa en Michoacán y fue cuestionado si uniría a Grecia Quiroz al PAN para ser candidata a la gobernatura en 2027.

El dirigente del PAN expresó que permitirán candidaturas ciudadanos en los comicios de 2027, por lo que extendían la invitación a Grecia Quiroz a unirse a sus filas para las siguientes elecciones.

PAN abre la puerta a Grecia Quiroz



Jorge Romero, dirigente del partido, dijo que están dispuestos a dialogar con la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo



Dice que coinciden en que Morena es un fraude pic.twitter.com/0OnNHdblxG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 17, 2026

Jorge Romero menciona que el PAN tiene interés de dialogar con Grecia Quiroz, así como otros líderes de México para analizar las propuestas de la alcaldesa y ver si coinciden con las del partido.

“Tenemos una clara coincidencia en que la 4T es un fraude, es una estafa, ese es el término jurídico tal cual” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El dirigente del PAN asegura que tienen una gran coincidencia con la ideología de Grecia Quiroz, pues ambos creen que la Cuarta Transformación ha sido un fraude.

Grecia Quiroz acusa “desesperación” entre aspirantes rumbo a elecciones 2027 (Cortesía )

PAN reconoce liderazgo de Grecia Quiroz en Uruapan

Jorge Romero destacó el trabajo de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan, cargo que retomó tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo en noviembre de 2025.

“No tenemos las puertas cerradas para nadie, las tenemos completamente abiertas para todos y por supuesto que ella es un liderazgo de Michoacán, para Uruapan que por supuesto es con quien queremos platicar” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El dirigente del PAN no reveló si ya hubo un acercamiento con Grecia Quiroz o si ella aceptó tener un diálogo con ellos para analizar si coinciden en ideología y propuestas para las elecciones a la gobernatura de Michoacán 2027.

Grecia Quiroz confirmó que buscará ser candidata a la gobernatura de Michoacán de la mano del Movimiento del Sombrero, ya que busca que haya un verdadero cambio en el estado.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. (Cuartoscuro/Gala Cañas / Galo Cañas Rodríguez)

Grecia Quiroz y el PAN en la encuesta MetricsMx

De acuerdo con la encuesta MetricsMx la figura independiente Grecia Quiroz lidera con un 26.0%, seguida de cerca por el panista Alfonso Martínez Alcázar quien cuenta con un 23.0% de apoyo.

Otros perfiles evaluados muestran cifras menores:

Carlos Herrera Tello (MC): 3.4%

Germán Martínez Cázares (PAN): 3.3%

Daniela De Los Santos (PRI): 3.0%

Guillermo Valencia Reyes (PRI): 2.7%

En este segmento, el rechazo a las opciones presentadas (“Ninguno”) es del 24.5%, con un 9.2% de indecisos.