Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, se niega a entregar el teléfono celular de su esposo Carlos Manzo a la Fiscalía de Michoacán por miedo a que este sea manipulado usado en su contra.

“No voy a entregar el celular de Carlos Manzo para que le siembren o le quiten algo, si lo quieren revisar será en mi presencia, ya lo he dicho, porque todo mundo sabe cómo actúan las fiscalías” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Así lo dijo en un mensaje en redes sociales y en discursos y puso la condición de que el celular de Carlos Manzo sea revisado en su presencia debido al temor de que sea manipulado a conveniencia.

Grecia Quiroz niega manipulación del celular de Carlos Manzo

Grecia Quiroz negó que ella lo haya manipulado o borrado información del celular de su esposo y que en todo caso la Fiscalía tendría tecnología para recuperar archivos.

La alcaldesa dijo que daría el celular en calidad de préstamo pero insistió que no lo “voy a soltar nada más así”.

“Podrá decir mucha gente que a lo mejor ya lo borré, que a lo mejor ya lo manipulé… hasta hoy en día yo no he hecho ninguna manipulación en el celular de Carlos… en el momento que quieran se los presto, pero en mi presencia. No lo voy a soltar nadamás así porque corre el riesgo o de que le quiten o de que le pongan algo...” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Juan Manzo y Raúl Morón le entran a la polémica por celular de Carlos Manzo

La decisión de Grecia Quiroz ha generado reacciones por ejemplo de Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, ya que dijo no está colaborando con las autoridades para esclarecer el caso.

Además, Raúl Morón Orozco, senador de Morena, señaló que es sospechoso que la actual alcaldesa no entregue el teléfono celular.

Raúl Morón Orozco es uno de los tres señalados por Grecia Quiroz como uno de los tres principales sospechosos del asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.

En vida, Carlos Manzo había responsabilizado si algo le llegara a pasar a:

En febrero de 2026 Grecia Quiroz acudió a declarar y en ese momento aprovechó nuevamente para pedir que sean citados los tres hombres a declarar.