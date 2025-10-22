Un escolta de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán, es investigado por la Fiscalía estatal, reveló el gobernador Alfredo Ramirez Bedolla.

El mandatario detalló Bernardo Bravo sí tenía escolta el 19 de octubre, día de su muerte, y lo acompañó en el trayecto de Morelia hasta Apatzingán al Tianguis Limonero.

No obstante, Alfredo Ramírez Bedolla detalló que cuando el líder de agricultores cambió de auto y se dirigió de Apatzingán a Cenobio Moreno, donde se habría reunido con delincuentes, lo hizo solo.

“Se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado por escolta, pero en Apatzingán por algún motivo hizo un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia” Alfredo Ramírez Bedolla. Gobernador Michoacán

Gobierno de Claudia Sheinbaum confirma que Bernardo Bravo no usó escolta cuando salió del centro de Apatzingán

Esa misma versión fue confirmada por el Gabinete ese Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En un comunicado detalló que Bernardo Bravo tenía tres escoltas que se rolaban su seguridad y un vehículo blindado.

“De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el día de los hechos Bernardo Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto entre Morelia y Apatzingán, quien lo resguardó hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, lugar donde dejó de contar con personal para su protección. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que Bernardo Bravo tenía a su disposición tres elementos de seguridad para resguardarlo. Además, se le asignó un vehículo blindado” Gabinete de Seguridad

¿Dónde está el escolta de Bernardo Bravo?

De acuerdo con medios locales en Michoacán, el escolta del líder limonero no ha sido ubicado y se encontraría prófugo.

De acuerdo con el fiscal, Carlos Torres Piña, Bernardo Bravo habría sido citado pro grupos criminales en Cenobio Moreno debido a las presiones que ejercían sobre él para que incrementara el precio del limón.

Al acudir a la mencionada localidad habría sido secuestrado, torturado y asesinado en el punto o en camino a Apatzingán.

Cabe recordar que el cuerpo fue encontrado cerca de la localidad de Presa del Rosario también a las afueras de Apatzingán.

Se sabe que el cuerpo fue manipulado pues cuando la camioneta circuló él iba en los asientos de en medio y después lo movieron al asiento del conductor donde fue encontrado con impactos de bala pero no los cartuchos.