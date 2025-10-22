El padre de Bernardo Bravo fue asesinado en 2013, presuntamente de la misma forma que su hijo, luego de denunciar que limoneros eran víctimas de extorsiones del crimen organizado.

Bernardo Bravo, líder citrícola, fue encontrado sin vida cerca de la presa del Rosario, en Michoacán, y presentaba signos de violencia en el cuerpo y al menos una herida de bala.

Cabe mencionar que el pasado 21 de octubre se dio a conocer sobre la detención de Rigoberto López, alias “El Pantano”, quien sería el autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo.

El padre de Bernardo Bravo, apodado “Don Berna”, habría sido asesinado por el crimen organizado por la misma razón que su hijo, lo que evidencia un patrón de violencia en Michoacán.

Bernardo Bravo Valencia fue asesinado cuando se encontraba al interior de un salón de eventos cerca del centro de Apatzingán, donde presuntamente fue torturado, al igual que su hijo.

De acuerdo con la información, el padre de Bernardo Bravo denunció públicamente que el crimen organizado estaba extorsionando a limoneros de la región, lo que habría sido el móvil del crimen.