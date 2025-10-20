Fue asesinado a balazos Bernardo Bravo, líder citrícola en el estado de Michoacán, y su cadáver fue encontrado cerca de la presa del Rosario.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Aptzingán, presentaba al menos un balazo en el rosto y signos de violencia en el cuerpo.

El líder citrícola había sido reconocido por acciones de defensa del gremio en Michoacán y en días recientes se había quejado del bajo precio del limón.

Bernardo Bravo denunció bajo precio del limón y encabezó protestas

El 10 de octubre pasado, el mismo Bernardo Bravo dijo que emprenderían protestas debido al bajo precio del limón en varios municipios de la región de Tierra Caliente en Michoacán, como:

Apatzingán Buenavista Tepalcatepec Aguililla Parácuaro Mújica La Huacana

Detallaron que hay una afectación de 300 toneladas de limón que no salieron al mercado y es que insistieron que no podrían vender en menos de cinco pesos el kilo .

Algunos lo estaban vendiendo entre 3y 4 pesos, lo que dijo no resulta para todo el costo de la producción.

Bernardo Bravo, líder citrícola en Apatzingán, denunció extorsiones y crisis de inseguridad

Bernardo Bravo también denunció en redes sociales la crisis de inseguridad en Michoacán y el permanente cobro de piso a limoneros y otros productores.

Al gobierno federal pidieron reglas claras como señalaron antes existían, así como apoyos al campo.