Ante la amenaza de protestas de la CNTE durante la inauguración del Mundial 2026, el secretario de Gobernación de CDMX, César Cravioto, aseguró que no llegarán al Estadio Banorte.

César Cravioto señaló que se le respetará a la CNTE su derecho a la manifestación, pero debido a la logística ya establecida para el Mundial 2026, sus protestas no podrán llegar al Estadio Banorte.

César Cravioto confirmó cerco de la primera milla en Mundial 2026. (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

César Cravioto asegura que la CNTE se quedará en la “última milla” del Estadio Banorte

En una declaración reciente, César Cravioto señaló que si bien la CNTE podrá ejercer su derecho de manifestación, no podrán pasar de la “última milla” alrededor del Estadio Banorte.

Es decir, la CNTE se quedará en el límite acordado previamente para el Estadio Banorte durante el Mundial 2026, tal y como sucederá con el tránsito que no vaya ni al evento ni sea local de las colonias aledañas.

Señalando que esperan que los maestros dialoguen con el gobierno y entiendan que “no es una necedad que no puedan pasar”, sino que es algo que ya estaba establecido desde hace meses.

Es decir, no es un cerco derivado de la presencia de la CNTE o ante las protestas, sino algo ya establecido desde que se dieron los primeros preparativos para el Mundial 2026.

CNTE plantea ruta de acción para sus siguientes protestas ante falta de acuerdos (Cuartoscuro / Tonatiuh Navarro)

César Cravioto reconoce el derecho de la CNTE como de las personas que asistirán al Estadio Banorte

César Cravioto no desestima los motivos de la protesta de la CNTE ni de otras organizaciones o colectivos; sin embargo, también respetan los derechos de las personas que asistirán al Estadio Banorte a la inauguración del Mundial 2026.

El secretario de Gobernación de CDMX señala que no se está cortando el derecho a la manifestación, solo que hay un espacio ya anunciado desde hace meses, donde el tránsito en general ya no puede pasar al Estadio Banorte.

Afirmando que se le comunicó a la CNTE y a otros grupos que esto sucedería tanto en la inauguración del Mundial 2026, como en días previos a la misma.