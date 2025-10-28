El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que se tiene identificado a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Bótox, como la última persona que vio con vida a Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, Michoacán.

De esa manera, se le señala como el principal sospechoso de haber torturado y asesinado al líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo el 19 de octubre pasado.

El Bótox encabeza la agrupación criminal Blancos de Troya, ubicada en las regiones de Michoacán donde Bernardo Bravo y otro agricultores tenían cultivos de limón como Cenobio Moreno y San José de los Plátanos.

“Es la organización… que encabeza el mencionado El Bótox… toda la información apunta en ese sentido hechos tanto materiales como intelectuales…” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán

En el registro de llamadas de Bernardo Bravo se encontraron comunicaciones con El Bótox, de acuerdo con varias entrevistas que ha ofrecido a el fiscal Carlos Torres Piña a periodistas y medios de comunicación, entre ellas a Milenio.

Reactivan recompensa para capturar a El Bótox

Las autoridades ofrecen por El Bótox una recompensa de 100 mil pesos para quien dé información que permita su captura.

Esta recompensa se relanzó ya que esta existía desde fechas anteriores al asesinato de Bernardo Bravo: “Ya se tenía esa recompensa des hace hace tiempo. Se ha vuelto a reactivar…”, dijo el fiscal.

También se tienen vigentes órdenes de aprehensión por otros delitos más lo que resulte de la carpeta relacionada al asesinato de Bernardo Bravo.

El Bótox es buscado por otros asesinatos

El Bótox había sido detenido en 2018 en Morelos pero salió libre tras 20 meses de cárcel.

A César Alejandro Sepúlveda Arellano se le señala se desapariciones, secuestros y otros homicdios como el de un alcalde interino en el municipio de Buenavista, Michoacán.