Las autoridades de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, lograron una nueva detención relacionada con el homicidio de Bernardo Bravo, informó Omar García Harfuch durante su comparecencia en la Cámara de Senadores.

Omar García Harfuch destacó que la captura se concretó “hace unos momentos” y forma parte de las operaciones que buscan prevenir extorsiones a productores agrícolas y esclarecer el crimen de Bernardo Bravo.

“Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar” Omar García Harfuch. SSPC

Omar Garcia Harfuch señala que sigue trabajo por hacer en materia de seguridad

Omar García Harfuch reconoció que aún hay más por hacer y dijo que no es un trabajo terminado los resultados presentados ante el Senado.

En ese contexto mencionó el caso de los limoneros en Michoacán, sin mencionar el nombre de Bernardo Bravo, asesinado en Apatzingán.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó previo a confirmar la segunda detención qué se va a hacer en cuanto a la protección de agricultores como Bernardo Bravo, asesinado el 19 de octubre.

Cabe recordar que el primer detenido es conocido como Rigoberto N, alias El Pantano y mencionó que habrán más detenciones.

Omar García Harfuch promete esclarecer casos como el de Bernardo Bravo y otros no mediáticos

El funcionario señaló que las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales continuarán hasta detener a todos los responsables, incluyendo otros delitos ocurridos en la región y caso no mediáticos.

Aunque no se revelaron detalles sobre la identidad del detenido ni las circunstancias específicas del homicidio, se destacó que las operaciones benefician a los municipios locales y forman parte de un plan integral para fortalecer las 32 policías estatales y las 32 fiscalías, garantizando una respuesta más rápida y ejecutiva ante la creciente inseguridad.

García Harfuch reiteró el compromiso del Gabinete de Seguridad y las autoridades de Michoacán para mantener operativos que protejan a la ciudadanía y detengan a los responsables de delitos graves en la entidad.