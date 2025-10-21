Rigoberto López, alias ‘El Pantano’, fue detenido la tarde del lunes 20 de octubre de 2025, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del líder de citricultores Bernardo Bravo.

De acuerdo con el reporte de autoridades federales, Rigoberto López sería líder de una célula criminal dedicada al cobro de piso en la región de Apatzingán, Michoacán.

Fue este mismo lunes cuando se reportó el asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo, luego de que su cuerpo fuera encontrado cerca de la presa del Rosario con signos de violencia.

