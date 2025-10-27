El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch anunció que viajará a Michoacán para evaluar la extorsión a limoneros, a partir de mañana 28 de octubre.

Y es que el pasado 20 de octubre se encontró el cuerpo de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, Michoacán, quien había encabezado las denuncias de extorsiones a limoneros.

Al respecto, fue el mismo Omar García Harfuch quien confirmó la detención de Rigoberto López, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo.

Omar García Harfuch va a Michoacán para evaluar extorsión a limoneros

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, será mañana martes 28 de octubre que Omar García Harfuch viajará a Michoacán para evaluar la extorsión de la que son víctimas los limoneros.

El operativo de evaluación será en conjunto con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, para reunirse con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, para ver el tema de extorsión.

Asimismo, Omar García Harfuch destacó que en el tema de extorsión a limoneros se han hecho avances y detenciones importantes, por lo que tras la evaluación, presentarán los informes correspondientes.

Referente a los grupos de autodefensas y no sólo de Michoacán, se debe evaluar a cada uno, ya que en ocasiones los mismos están coludidos o directamente involucrados en el crimen organizado.

Esto lo dio a conocer Omar García Harfuch a medios de comunicación en la Cámara de Diputados, tras su comparecencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) referente a la Estrategia Nacional de Seguridad.