El líder citrícola de Álamo, Javier Vargas Arias, fue asesinado la mañana de este jueves 23 de octubre en plena vía pública de este municipio de Veracruz por un comando armado.

La muerte de este líder citrícola de Álamo, Veracruz, se da a pocos días del asesinato de Bernardo Bravo, empresario y líder de este gremio, pero en el estado de Michoacán.

Bernardo Bravo, líder citrícola de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán (Eduardo Díaz )

Reportan asesinato de Javier Vargas Arias, líder citrícola de Álamo, Veracruz

De acuerdo con la información, Javier Vargas Arias, líder citrícola, fue asesinado hoy mientras se encontraba en bulevar al Ídolo en el Ejido Jardín Nuevo de Álamo, Veracruz.

Testigos del hecho detallaron que hombres armados a bordo de una camioneta dispararon directamente contra el líder citrícola y luego del ataque fue trasladado al Hospital General del Álamo.

La Fiscalía de Veracruz inició una investigación por el asesinato de Javier Vargas Arias, líder citrícola de Álamo, para determinar el móvil del crimen, así como los presuntos responsables.

Cabe mencionar que este ataque contra Vargas Arias, líder citrícola de Álamo, se dio por la mañana, antes de que iniciara la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Veracruz.