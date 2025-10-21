Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán, Michoacán, publicó un último video antes de su asesinato en el que se quejaba del bajo precio del limón y de los coyotes que obtenían ganancias a costa de su trabajo.

“Queremos dejar claro lo que no queremos y la premisa numero uno es que no estanos de acuerdo en esos precios pagados al limón puestos en empaque y puestos en industria, no tienen sentido… para poder mantener a nuestros jornaleros y a nuestra mano de obra. El siguiente lunes invitamos todos los productores de limón… de todos los municipios del Valle de Apatzingán, a asistir al tianguis de limón, a las 10 de la mañana, fruta de muestra o tener nuestras muestras ahí listas, vamos a tener comunicación directa con los empaques. El próximo lunes no vamos a permitir el acceso a ningún coyote que esté poniendo precio por la fruta que no es de él” Bernardo Bravo. Líder limonero en Apatzingán

Estos coyotes quienes tenían influencia en la comercialización del limón en Michoacán eran una piedra más en su trabajo ya que los limoneros también se enfrentaban a extorsiones del crimen organizado denunciadas por el propio Bernardo Bravo en el pasado.

Uno de los objetivo de los limoneros, el cual defendió Bernardo Bravo en su video, era no vender el kilo de limón a menos de cinco pesos pues se iniciaba a comercializar entre 3 y 4 pesos.

Bernardo Bravo se quejó de que esos precios no redituaban sus costos de producción y menos cuando pretendían que el kilo de limón se vendiera abajo preció y ya empacado.

Y es que insistió que a estas alturas los intermediarios o coyotes ya estaban haciendo mucho daño a los productores.

Bernardo Bravo llamó a los agricultores de todo México a levitar la voz

El llamado de Bernardo Bravo no solo era a los limoneros sino a los ejidatarios, agricultores en general de Michoacán y del país, quienes se encargaban de los módulos de agua y más para no permitir abusos a su trabajo.

El líder limonero dijo que el objetivo era rescatar al municipio pues si le iba mal al campo le iba mal a Apatzingán.

Sin dar detalles del caso o de acciones para la comercialización del limón, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte del joven líder limonero dijo que tiene que haber justicia y que el caso fie abordado por su Gabinete de Seguridad.