El líder limonero, Bernardo Bravo, se reunió con grupos delincuenciales que operan en la zona de la Tierra Caliente de Michoacán antes de ser asesinado, reveló titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres.

“Él llega directo al tianguis limonero, que es donde cambia de vehículo y de ahí se traslada a Cenobio Moreno, todo indica que va solo en este vehículo particular… supongo que lo mandaron llamar, lo mandaron citar algunos grupos delincuenciales que operan en esa zona y lo que señala es que estuvo un rato ahí en Cenobio Moreno y posteriormente regresa (rumbo) a Apatzingán (la camioneta)… lo que se señala ya en el informe pericial es que a él le arrebatan la vida un día antes, pudo ser en Cenobio Moreno o en el transcurso de regreso a Apatzingán” Carlos Torres. Fiscal de Michoacán

De acuerdo con el avances de las investigaciones, Bernardo Bravo habría sido citado el domingo 19 de octubre de 2025 en la localidad de Cenobio Moreno, de Apatzingán, Michoacán.

Las autoridades siguen investigando con qué grupo delincuencial se reunió, pues son varios en la zona ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló el fiscal en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

También investigan qué pasó después de la reunión. Hasta el momento se sabe que el asesinato de Bernardo Bravo se pudo haber dado en la comunidad de Cenobio Moreno o camino a Apatzingán.

Fiscalía de Michoacán asegura que Bernardo Bravo era presionado para subir el precio del limón

Carlos Torres, fiscal de Michoacán, dijo que el mismo domingo 19 de octubre salió de Morelia a Apatzingán donde a las 11:00 horas se reuniría con agricultores en el tianguis limonero.

De ahí tomo otro vehículo, en el que fue encontrado, para acudir a la mencionada reunión con delincuentes, aunque no se confirmo que grupo sería que ahí operan:

Caballeros Templarios

Blancos de Troya

De la Virgen

El fiscal señaló que los grupos criminales presionaron a Bernardo Bravo para subir el precio del limón a pesar de que ello no es decisión personal y se define por el mercado.

“Él señaló que lo querían obligar a que el precio del limón se elevara... así como si el mercado dependiera de él” Carlos Torres. Fiscal de Michoacán

Fiscalía de Michoacán investiga al grupo que manipuló el cuerpo de Bernardo Bravo

No se sabe el punto exacto de la muerte pero puedo ser entre Cenobio Moreno y Presa del Rosario ya que se confirmó que la camioneta hizo ese trayecto y que el asesinato ocurrió el mismo domingo.

El cuerpo fue manipulado ya que se sabe que el vehículo no era conducido por Bernardo Bravo, que iba en la parte de en medio y que fue cambiado al asiento del piloto al momento de abandonarlo.

Bernardo Bravo fue asesinado cerca del batallón de la Guardia Nacional

De acuerdo con el mapa, cerca a la población de Cenobio Martínez, rumbo a Presa del Rosario y Apatzingán, se encuentra el 27 batallón de la Guardia Nacional.

Familiares perdieron contacto con el líder limonero durante el domingo y el lunes 20 de octubre se confirmo el hallazgo.