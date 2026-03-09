Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, compartió un emotivo mensaje de despedida tras la muerte de Raquel Ceja, conocida como “Chel”, abuela de Carlos Manzo.

El fallecimiento ocurrió durante el fin de semana. Raquel Ceja era la abuela del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Tras el asesinato de su nieto, la abuela de Carlos Manzo se convirtió en una voz activa que exigía justicia por el crimen, presuntamente cometido por integrantes del crimen organizado.

DESCANSA EN PAZ CHEL



"DURANTE ESTOS AÑOS QUE PUDE CONVIVIR CONTIGO CHEL, PUDE VER LO DURA QUE ERAS, Y LO ESTRICTA QUE FUISTE CON CARLOS, PERO ESO LO LLEVO A SER EL GRAN HOMBRE QUE FUE, TU SIGNIFICASTE MUCHO PARA EL, FUISTE UNA DE LAS MUJERES MÁS IMPORTANTES DE SU VIDA, Y HOY… pic.twitter.com/sbzgWylvpM — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) March 9, 2026

“Descansa en paz, Chel”: así se despide Grecia Quiroz

A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz publicó un breve, pero emotivo mensaje para despedirse de “Chel”, a quien describió como una mujer fuerte con la que convivió durante varios años.

La alcaldesa de Uruapan recordó que, durante ese tiempo, pudo conocer la educación y valores que Raquel Ceja inculcó a Carlos Manzo, lo que —afirmó— lo llevó a convertirse en el “gran hombre que fue”.

Además, señaló que la abuela “Chel” fue una figura fundamental en la vida de su esposo, el fallecido Carlos Manzo, y una de las mujeres más importantes para él.

Tras la muerte de Raquel Ceja, Grecia Quiroz destacó que queda su ejemplo de vida como una mujer fuerte, luchadora y honrada, que sacó adelante a su familia por sí sola.

Grecia Quiroz agradece el cariño de la abuela de Carlos Manzo

En su mensaje de despedida, Grecia Quiroz también agradeció el cariño que la abuela de Carlos Manzo le brindó tanto a ella como a sus hijos.

Para finalizar, la alcaldesa expresó que espera que “Chel” ahora pueda reencontrarse con su nieto.

Asimismo, le pidió que le diga a Carlos Manzo que sigue haciendo mucha falta y que su ausencia “duele hasta los huesos”.

Grecia Quiroz concluyó su mensaje recordando a Raquel Ceja como la abuelita del que consideró “el mejor presidente de México”.