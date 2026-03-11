El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se reunió con la alcaldesa Grecia Quiroz para revisar la seguridad del municipio de Uruapan, Michoacán, así como los avances en el caso Carlos Manzo.

“Tuve la oportunidad de reunirme con el secretario Harfuch para darle seguimiento a los temas de seguridad del municipio de Uruapan, y por supuesto para seguir exigiendo justicia por Carlos Manzo”. Grecia Quiroz

La propia Grecia Quiroz dio a conocer su encuentro con Omar García Harfuch el martes 10 de marzo de 2026, el cual tuvo lugar en el marco de la visita que la alcaldesa de Uruapan realizó a la Ciudad de México (CDMX).

Grecia Quiroz reitera compromiso con Uruapan y búsqueda de justicia para Carlos Manzo tras reunión con García Harfuch

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Grecia Quiroz dio a conocer que durante su visita a la CDMX tuvo la oportunidad de sostener una reunión con el secretario García Harfuch.

Esto toda vez que en Palacio Nacional fueron convocados diversos presidentes municipales de todo el país, entre ellos Grecia Quiroz.

La alcaldesa manifestó que durante su reunión con el secretario de Seguridad federal pudo dar seguimiento a los asuntos relacionados con la seguridad del municipio de Uruapan, como el combate al crimen organizado.

Grecia Quiroz solicitó a Omar García Harfuch que no desista en la búsqueda de justicia para Carlos Manzo, con el objetivo de que todos los involucrados en su asesinato, incluidos actores políticos, paguen ante las autoridades.

Asimismo, la alcaldesa referendo su compromiso con el pueblo de Uruapan, señalando que se encuentra libre de todo posible señalamiento en su contra, destacando que tienes las manos limpias y que jamás realizaría actividades que pongan en peligro a los habitantes de su municipio.

“Tengan la confianza que a uruapan le irá bien, tienen una presidenta que tiene sus manos limpias y que jamás pondrá en riesgo la integridad de las familias uruapenses, caminaremos juntos siempre atendiendo las necesidades del pueblo de Uruapan”. Grecia Quiroz