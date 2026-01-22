Alfredo Ramírez Bedolla agradeció la detención de César Sepúlveda, “El Botox”, a las autoridades federales y estatales.

El gobernador de Michoacán señaló que, gracias a la coordinación de las autoridades, se logró la detención de este generador de violencia.

“Mi reconocimiento a todas las instituciones federales y estatales por este gran resultado. ¡Seguiremos trabajando sin descanso!” Alfredo Ramírez Bedolla

Asimismo, señaló que con la captura de “El Botox” se está dando un “golpe contundente” contra la extorsión.

Detención de “El Botox” es un golpe contundente en la defensa de los limoneros

Alfredo Ramírez Bedolla compartió que César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, fue detenido en un operativo coordinado de:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General del Estado de Michoacán

Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán

Asimismo, calificó esta captura como un “golpe contundente contra la extorsión” y en defensa de los limoneros, productores que han sido víctimas del grupo de “los Blancos de Troya.

“Con esta captura, damos un golpe contundente contra la extorsión a nuestros productores limoneros y avanzamos en el combate a la impunidad” Alfredo Ramírez Bedolla

Fiscalía de Michoacán comparte avances en caso Bernardo Bravo; “El Botox” ya fue detenido

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, la investigación en contra de “El Botox” inició desde el 19 de octubre de 2025, con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

Asimismo, destacó las detenciones de;

Rigoberto López, “El Pantano”, el 20 de octubre

Blanca Esmeralda “N”, pareja de “El Botox”, el 22 de octubre

Para el 25 de octubre, se realizó un cateo en una propiedad de César Sepúlveda, donde se presume ocurrió el asesinato de Bernardo Bravo.

Un mes después de varios trabajos de inteligencia, el 21 de enero se logró la captura de Marco Antonio Mendoza Espinosa, alias “Pilones”, por su probable participación en el homicidio de Bernardo Bravo.

Finalmente tras arduos trabajos de investigación e inteligencia, se logró la detención de César Sepúlveda, “El Botox”, la madrugada del 22 de enero de 2026 en la ciudad de Santa Ana Amatlán, Michoacán.

Junto con “El Botox”, fueron detenidos dos hombres jóvenes, a quienes además se les aseguraron armas largas, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos.

Se trata de: