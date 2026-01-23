El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó desde finales de 2025 a César Sepúlveda, alias el El Botox, en su lista de terroristas buscados en Michoacán.

Esta lista de personas sancionadas por actividades ilícitas, en la que se incluyó a El Botox, fue actualizada por última vez el 14 de septiembre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En la misma figuraron más miembros de Los Viagras, narcotraficantes y terroristas de Michoacán:

Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”

Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo” de Los Viagras

Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena” de Los Viagras

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El 50″

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”

Departamento del Tesoro también sancionó a Los Viagras, grupo ligado a El Botox

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves sobre la captura de El Botox, líder de Los Blancos de Troya, un grupo delictivo ligado a Los Viagras.

Omar García Harfuch (Yazmín Betancourt)

Este grupo fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras identificarlos como figuras claves en la proliferación internacional de drogas.

La misma autoridad señaló a Los Viagras como criminales que extorsionan de manera recurrente a agricultores y empacadores en algunas entidades de Michoacán.

Acorde con lo informado por el gobierno de Michoacán durante conferencia de prensa, El Botox contaba con siete órdenes de aprehensión en la entidad por los delitos homicidio y extorsión.

El ahora detenido contaba incluso con una ficha de búsqueda de la Fiscalía de Michoacán en la que se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que condujera a su captura.