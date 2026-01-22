Las autoridades de seguridad confirmaron que César Alejandro “N”, alias El Botox, contaba con siete órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y extorsión.

De acuerdo con la información oficial, el presunto líder delincuencial tenía cuatro mandamientos judiciales por extorsión, dos por homicidio calificado y uno más por tentativa de homicidio.

La orden más reciente corresponde al año 2025, por homicidio calificado, relacionada con su presunta participación en el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán.

Alfredo Ramírez Bedolla señala que detención de “El Botox” hace justicia a Bernardo Bravo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó que con la detención de El Botox se hace justicia a Bernardo Bravo y a otras víctimas, además de representar un golpe directo a las redes de extorsión que operan en la región.

Las autoridades identifican a El Botox como presunto líder de una estructura delictiva con presencia en Apatzingán y Buenavista Tomatlán, señalado por su probable participación en extorsiones contra productores de limón en la zona de Tierra Caliente.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y análisis de información, realizados de manera coordinada por la Guardia Civil, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, durante un operativo desplegado en la región.

Durante la acción operativa, además de la detención de César Alejandro “N”, fueron arrestadas tres personas más, presuntamente vinculadas con la misma estructura criminal. También se decomisaron armas largas, cartuchos útiles, cargadores, envoltorios con características de metanfetamina, chalecos tácticos, teléfonos celulares y una motocicleta.