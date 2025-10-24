Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán, Michoacán, convocó a una marcha por la paz en Morelia.

El objetivo es mandar un mensaje de paz a la sociedad y a la vez honrar la vida y legado de Bernardo Bravo, líder limonero quien recibía presiones por parte del crimen organizado.

La convocatoria pide ir vestidos de blanco para hacer un eco de voz de Bernardo Bravo, quien decía “hace falta un mensaje de paz”.

Amelí Gissel Navarro Lepe y su hijo despiden a Bernardo Bravo (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Fecha, hora y ruta de la marcha en Morelia en memoria de Bernardo Bravo

La marcha en Morelia, Michoacán, o caminata por la paz se llevará a cabo este viernes 24 de octubre a las 17:00 horas.

La ruta esa partir de Las Tarascas hacia la Catedral Metropolitana, donde se realizará la tercera misa en memoria de Bernardo Bravo.

Se pide a quienes acompañen a la familia Bravo Navarro que la caminata va a ser en silencio.

Esposa de Bernardo Bravo alza la voz y convoca a marcha en Morelia (FB: Amelí Gissel Navarro Lepe )

Esposa de Bernardo Bravo agradece muestras de apoyo tras asesinato

Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa de Bernardo Bravo y consejera presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH), agradeció las muestras de apoyo y solidaridad tras el asesinato de su esposo el domingo 19 de octubre.

Se espera que la marcha o caminata dure alrededor de una hora antes del inicio de la misa programada.

Entre las frases que acompañan la convocatoria se lee “la paz social es la verdadera justicia” y “no existe un camino hacia la paz, la paz es el camino”.