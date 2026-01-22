Tras la captura de César Sepúlveda, alias El Botox, se registraron bloqueos carreteros en Apatzingán y la región de Tierra Caliente de Michoacán.

Integrantes de la delincuencia atravesaron autos y camiones escolares en vialidades como Apatzingán-Buenavista y Apatzingán-Aguililla, mientras El Botox era trasladado a un penal de alta seguridad en la CDMX.

La mañana del jueves 22 de enero de 2026 miembros de la delincuencia realizaron bloqueos en algunas vialidades de Apatzingán, en el que atravesaron los carriles con autos y camiones escolares.

A través de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SIC) de Michoacán compartió la presencia de bloqueos carreteros en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, en el tramo Apatzingán-Tepalcatepec km 225+100 “a causa de la detención del líder criminal”

⛔️BLOQUEO CARRETERO⛔️

Carretera: Quiroga-Tepalcatepec

Tramo: Apatzingán-Tepalcatepec km 225+100

Bloqueo a causa de detención de lider criminal

🚧Tome previsiones y evite la zona, atienda las indicaciones viales y maneje con extrema precaución⚠️

Asimismo, usuarios de redes sociales alertaron sobre dos bloqueos en dos puntos diferentes de la carretera Apatzingán-Buenavista.

Uno de ellos se reportó a la altura de la gasolinera de la comunidad de Chandio, donde retuvieron un camión escolar para atravesarlo para impedir el paso de autoridades.

De acuerdo con medios locales, los civiles realizaron este bloqueo con la intención de que no se realizaran operativos en la zona. por la detención de El Botox, relacionado con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

En otro punto, se realizó un bloque en la vía Apatzingán-Aguililla, donde con autos cerraron el paso con la misma intención.

Algunos reportes señalan que los bloques en la carretera a Buenavista ya fueron retirados; sin embargo, no hay confirmación por parte de las autoridades.

César Sepúlveda, El Botox, es trasladado a penal de alta seguridad en CDMX

Los bloqueos en carreteras de Apatzingán se dieron en medio del traslado de César Sepúlveda, El Botox hacia la CDMX.

Las autoridades federales como la FEMDO iniciaron el traslado vía aérea de El Botox, presunto homicida de Bernardo Bravo, vía aérea a la CDMX para ser ingresado a un penal federal de alta seguridad donde permanecerá hasta que se determine su situación jurídica.