El Botox, relacionado con el asesinato de Bernardo Bravo, fue detenido por elementos del gabinete de seguridad en el estado de Michoacán, informó Omar García Harfuch.

“Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado el Botox, en Michoacán Omar García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltó que se trató de una detención realizada “hace unos minutos” y recordó que César Sepúlveda, El Botox, es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Asimismo, resaltó que esta detención se debe a que es considerado el principal extorsionador de los limoneros y responsable del asesinato de Bernardo Bravo, así como otros homicidios.

Detienen a El Botox en Michoacán con operativo conjunto, confirma Harfuch

El secretario Omar García Harfuch confirmó la detención, realizada momentos antes de su anuncio, de El Botox, generador de violencia en Michoacán relacionado con delitos de extorsión y homicidio.

Esta detención se realizó en un operativo conjunto en el estado de Michoacán, donde participaron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

SSPC

Fiscalía General del Estado de Michoacán

Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán

Asimismo, resaltó que El Botox es responsable del delito de extorsión a productores limoneros y de otros productores.

Además, su detención se relaciona con el homicidio de Bernardo Bravo como autor material e intelectual del líder citrícola.

Cabe señalar que El Botox, César Sepúlveda, no solo está relacionado con el asesinato de Bernardo Bravo, pues se le vincula a otros homicidio.

“Este sujeto es responsable de extorsión a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, el lamentable homicidio de Bernardo Bravo” Omar García Harfuch

Mujer policía logró la detención de El Botox, comparte Harfuch

Por otra parte, Omar García Harfuch compartió que la detención de El Botox fue completada por una mujer policía que participó en el operativo.

El secretario señaló que gracias a los trabajos de inteligencia, se ubicó a Sepúlveda en uno de los domicilio previamente identificado y, aunque intentó escapar, fue alcanzado y puesto bajo custodia.

“Ya llevábamos mucho tiempo las instituciones del gabinete de seguridad en búsqueda…en uno de los varios domicilios donde se tenía, se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, se sale y una compañera logra su detención” Omar García Harfuch

Asimismo, señaló que durante la madrugada del 22 de enero se detuvo a una mujer relacionada con El Botox, que pertenecería a su circulo cercano y sería la encargada de sus finanzas.