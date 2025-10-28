Rigoberto López, alias El Pantano o El Pantano II, involucrado en el asesinato de Bernardo Bravo, fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía de Michoacán.

Aunque se le detuvo en el marco del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, la vinculación a proceso fue por la presunta desaparición de un ciudadano venezolano en la comunidad de Cenobio Moreno, en el mismo municipio.

Cabe recordar que al momento de la detención, Rigoberto López fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo.

Ahora se sabe que presuntamente también es uno de los líderes de la organización criminal de Michoacán, Blanco de Troya, aliada de Los Viagras.

Detienen a Rigoberto López, presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo (Michelle Rojas)

El Pantano es señalado de desaparecer a un venezolano en Cenobio Moreno

A Rigoberto López y otra persona se les acusa de haber irrumpido en un domicilio de la comunidad de Cenobio Moreno y privar de la libertad a un ciudadano venezolano, el 24 de septiembre pasado.

Se relata que lo obligaron a abordar una camioneta con rumbo desconocido y hasta ahora no se sabe su paradero.

Esta desaparición hizo que el juez lo vinculara a proceso, le impusiera prisión preventiva oficiosa y le dictara tres meses de investigación complementaria.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Rigoberto “N”, el Pantano, presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un venezolano, ocurrido el pasado 24 de septiembre.De acuerdo a las constancias de la Carpeta de Investigación, el día en referencia, Rigoberto “N”, y otra persona, presumiblemente irrumpieron en un domicilio de la localidad de Cenobio Moreno, perteneciente a este municipio, lugar donde amagaron con arma de fuego a una persona de identidad reservada y tras privarlo de la libertad, lo obligaron a abordar una camioneta, en la que se retiraron del sitio, desconociéndose hasta el momento el paradero”. Fiscalía de Michoacán

2 detenidos por el asesinato de Bernardo Bravo y buscan a El Bótox

Por el asesinato de Bernardo Bravo no solo se ha detenido a Rigoberto López, El Pantano, sino también a Blanca Esmeralda A., pareja sentimental de César Sepúlveda Arellano, alias El Bótox.

Señalado de ser el autor material del asesinato y la última persona que vio con vida a Bernardo Bravo, por lo que se ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien dé información que permita su captura.

Blanca Esmeralda A. es señalada de ser extorsionadora de los productores de limón en Apatzingán y Buenavista.