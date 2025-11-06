César Alejandro Sepúlveda Arellano y Jonathan ‘N’, mejor conocidos como ‘El Botox’ y ‘El Timbas’, cuentan con órdenes de aprehensión debido a su participación en el asesinato de Bernardo Bravo.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo orden de aprehensión en contra de César Alejandro ‘N’, El Botox, y Jonathan ‘N’´, El Timbas, presuntos responsables del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez" Fiscalía General del Estado de Michoacán

FGE Michoacán busca detener a ‘El Botox’ y ‘El Timbas’ por asesinato de Bernardo Bravo

En seguimiento a las investigaciones por el asesinato de Bernardo Bravo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dio a conocer que se obtuvieron un par de órdenes de aprehensión.

Por medio de un comunicado, la dependencia estatal resaltó que un juez liberó las órdenes de aprehensión en contra un par de sujetos apodados como ‘El Botox’ y ‘El Timbas’.

Lo anterior debido a que resaltó que en las indagatorias se ha identificado que los sujetos son señalados como los presuntos responsables del asesinato del líder limonero ocurrido el 19 de octubre.

Bernardo Bravo, líder limonero asesinado (Bernardo Bravo vía Facebook)

Al respecto, la FGE refirió que en las investigaciones se ha establecido que César Alejandro Sepúlveda Arellano alias ‘El Botox’, sería el autor material del crimen contra Bernardo Bravo.

De la misma forma, la dependencia estatal se limitó a señalar que en el caso de Jonathan ‘N’, ‘El Timbas’, también es acusado de participar en el asesinato del empresario.

FGE de Michoacán reconstruyó asesinato de Bernardo Bravo

Además de informar sobre las órdenes de aprehensión contra ‘El Botox’ y ‘El Timbas’ por el asesinato de Bernardo Bravo, la FGE Michoacán compartió una reconstrucción cronológica del crimen:

6 de octubre:

Bernardo Bravo es privado de la libertad

7 de octubre:

Bernardo Bravo fue puesto en libertad por sus captores luego de que le hicieron amenazas directas

19 de octubre (antes del asesinato):

Durante la mañana viajó al rumbo al tianguis limonero de Apatzingán en su Volkswagen blanco, acompañado de su escolta



Por la tarde recibió una llamada telefónica de la que no se tienen muchos detalles



Minutos después abordó una Toyota Tacoma gris con destino a un inmueble en Cenobio Moreno



Al llegar al sitio, Bernardo Bravo fue recibido por ‘El Botox’, ‘El Timbas’ y otros sujetos



En ese lugar, los agresores accionan armas de fuego contra Bernardo Bravo y lo asesinaron

19 de octubre (posterior al asesinato):

El cuerpo sin vida de Bernardo Bravo fue colocado en su propio vehículo Volkswagen



El mismo vehículo fue abandonado en el tramo carretero Camino a Tepetates

20 de octubre:

El cuerpo de Bernardo Bravo fue localizado al interior del vehículo que fue abandonado