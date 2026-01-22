César Sepúlveda, El Botox, fue trasladado desde Michoacán hacia la Ciudad de México (CDMX) para ser internado en un penal federal de alta seguridad.

El Botox quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, quien realizó el traslado a la CDMX.

Arriba El Botox a sede de FEMDO en la colonia Guerrero

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, arribó a la sede de la FEMDO en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en un operativo donde lo ingresaron desde la parte posterior de las instalaciones.

El presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ingresó dentro de un vehículo blindado tipo Rino, en compañía de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el informe, el ingreso de El Botox a la sede de FEMDO se realizó en aproximadamente 7 minutos con custodia de elementos de la policía capitalina.

#ELDATO César Sepúlveda, "El Botox", líder de "Los Blancos de Troya", fue ingresado a la FEMDO de la @FGRMexico tras ser trasladado vía aérea a la CDMX, procedente de Michoacán, donde hoy fue detenido por @GabSeguridadMX pic.twitter.com/4vIBchuEkS — Manuel Espino Bucio (@manuelespinob1) January 22, 2026

Asimismo, una segunda custodia entró junto al vehículo blindado, ambos custodiados por patrullas.

Detienen a El Botox en Michoacán por homicidio y extorsión

César Sepúlveda, El Botox, fue detenido el jueves 22 de enero de 2026 como la conclusión de un trabajo coordinado entre instituciones federales y estatales de inteligencia.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al presunto líder de “los Blancos de Troya” se le imputarán delitos por homicidio y extorsión.

La detención se realizó en un operativo en la población de Santa Ana Amatlán del municipio de Buenavista en Michoacán junto con dos hombres jóvenes, a quienes además se les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos.

Se trata de:

Eder “N”, de 18 años de edad

Esteban “N”, de 29 años de edad

Cabe recordar que El Botox cuenta con siete órdenes de aprehensión vigentes, de las que: