Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, respondió a los ataques de Gerardo Fernández Noroña, quien la acusó de ambiciosa por tomar el lugar de su esposo Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025

“En la política yo creo que hay niveles. Niveles para referirse sobre todo a una mujer y en este caso hacia mi persona que no la estoy pasando bien. No me quiero tampoco hacer la víctima ni mucho menos y que tampoco esta situación yo la he utilizado como un tema político, jamás lo haría” Grecia Quiroz

En entrevista con Azucena Uresti, la alcaldesa aseguró que “en la política hay niveles” y Gerardo Fernández Noroña no tiene ni la más mínima idea de lo que es ser un “verdadero servidor público”.

Asimismo, Grecia Quiroz reclamó que la haya acusado de usar su tragedia personal de manera política cuando está enfocada en el bienestar de sus hijos.

Grecia Quiroz además negó el uso de la muerte de su esposo, Carlos Manzo, como tema político y señaló que si ahora ella es la presidenta municipal, es para honrar al anterior alcalde.

Noroña no sabe lo que es ser un servidor público, asegura Grecia Quiroz

Grecia Quiroz aseveró en entrevista con Azucena Uresti que la manera en la que ha sido señalada por Gerardo Fernández Noroña no es “de caballeros”; sin embargo, aseguró que ella sabe “separar la cosas” y sí tiene valores.

Asimismo, recordó que, si bien no tiene mucha experiencia en la política, se formó junto con Carlos Manzo, su esposo, quien le señaló que en la política se tiene que ser recto, cosa que Gerardo Fernández Noroña no debe saber, pues considera que “no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata ser un verdadero servidor público”.

“sé separar las cosas, tengo valores, tengo una formación que me vine haciendo junto con Carlos y que él me inculcó siempre eso, que en política tenía uno que ser recto…y yo creo que esta persona no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata ser un verdadero servidor público” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz insiste en investigación a funcionarios de Morena por asesinato de Carlos Manzo; Noroña no tiene por qué ofenderse

Por otra parte, Grecia Quiroz insistió en que los funcionarios que señaló Carlos Manzo en vida y que ella ha recordado que tenían conflicto con su esposo, deben de solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades para ser investigados.

Asimismo, reiteró que Gerardo Fernández Noroña no tiene razón para ofenderse por los señalamientos a sus compañeros, pues “el que nada debe, nada teme”.

“Ahora, no debería ofenderse, Por qué se ofende al estar yo señalando a sus compañeros de su mismo partido, pues al contrario, yo lo he dicho, el que nada debe, nada teme…no creo que debería haber una ofensa hacia este senador” Grecia Quiroz

Por otra parte, señaló que no va a permitir que quiera manchar el nombre de Carlos Manzo cuando él ya no está en vida con señalamientos sin pruebas porque “hablar de una persona que ya no está es no tener valor”, y le recordó que ella está para defender la memoria de su esposo.