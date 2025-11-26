La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, perteneciente al Movimiento del Sombrero, exigió ante la Cámara de Diputados federal una disculpa de Gerardo Fernández Noroña para la alcaldesa Grecia Quiroz.

La diputada del Movimiento del Sombrero aseguró que se siente indignada como mujer ante los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña por los comentarios misóginos y la falta de solidaridad del senador ante la tragedia de la alcaldesa, quien perdió a su esposo, Carlos Manzo, durante un ataque directo.

“Hago un llamado al senador Noroña para que pida unas disculpas públicas por dirigirse no solo a la presidenta de Uruapan, sino también a una mujer viuda con más valores y más pantalones que usted” Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada del Movimiento del Sombrero

Insultos de Noroña a Grecia Quiroz “no tiene nombre”, reclama diputada del movimiento del sombrero

La diputada Guadalupe Mendoza, del Movimiento del Sombrero, reclamó que el senador Gerardo Fernández Noroña se dirigió a Grecia Quiroz de manera humillante.

Esto luego de que asegurara que a la alcaldesa de Uruapan “le ganó la ambición y que quiere ser gobernadora de Michoacán”, además de llamarla fascista.

Asimismo señaló que, como mujer, se siente “muy indignada” por la manera “vil” en la que se dirigió a quien además acaba de perder a su esposo.

“Usted se dirigió de manera vil y humillante al decirle que a ella se le ganó, le ganó la ambición y que quiere ser gobernadora de Michoacán y además le dijo que es fascista...con una enorme falta de sensibilidad al dirigirse a un ser que recién acaba de presenciar el asesinato del padre de sus hijos. No tiene nombre” Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada del Movimiento del Sombrero

De acuerdo con la diputada del Movimiento del Sombrero, los comentarios del senador son “misóginos” por lo que lo llamó a disculparse.

Diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias, del Movimiento del Sombrero (Guadalupe Araceli Mendoza Arias/ sdpnoticias)

Diputada del Movimiento del Sombrero recuerda discurso de Claudia Sheinbaum: “si nos tocan a una, nos tocan a todas”

Por otra parte, pidió congruencia con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha dicho muchas veces: “si llega una, llegan todas. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”.

Asimismo, recordó a Grecia Quiroz que no está sola y que, en ese sentido, seguirán pidiendo justicia para Carlos Manzo porque “no daremos un paso atrás”.

“Presidenta Claudia, usted lo dijo una vez y muchas veces. Si llega una, llegan todas. Si nos tocan a una, si tocan a una, nos tocan a todas. ¿Dónde está esa congruencia? Presidenta Grecia no está sola. Justicia para Carlos Manso. Viva la sombreriza y no daremos ningún paso atrás” Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada del Movimiento del Sombrero