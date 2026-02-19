Fernández Noroña responde a señalamientos de hostigamiento de Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, respondió a los señalamientos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sobre la queja de Grecia Quiroz que lo vinculan con hostigamiento.

En redes sociales, Fernández Noroña publicó un documento en el que dice ya haber eliminado el contenido del que Grecia Quiroz se quejó, pero negó haber hostigado o intimidado a la alcaldesa.

Ordenan a Fernández Noroña a evitar hostigamiento a Grecia Quiroz (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Niega Fernández Noroña señalamientos de hostigamiento contra Grecia Quiroz

Tras la designación de Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan, Gerardo Fernández Noroña la señaló de ambiciosa y aseguró que iría por la candidatura en el estado de Michoacán.

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”. Gerardo Fernández Noroña

Grecia Quiroz interpuso una queja señalando que esas declaraciones, realizadas en noviembre de 2025, constituían hostigamiento, por lo que IEM otorgó medidas cautelares contra Fernández Noroña:

Eliminar el video donde dijo las declaraciones

Abstenerse de realizar algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación contra Grecia Quiroz

El senador de Morena respondió al IEM y dijo haber eliminado el vídeo en el que se hicieron esas declaraciones, sin embargo, negó haber cometido algún tipo de hostigamiento o intimidación.

“Enfatizo que no he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García”. Gerardo Fernández Noroña

En el mismo documento publicado en redes sociales, Fernández Noroña advirtió que seguirá criticando a servidores públicos apelando a su “derecho de libre expresión y libre manifestación de las ideas”.