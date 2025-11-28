Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, busca registrar el nombre de Carlos Manzo y del Movimiento del Sombrero como marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), así lo reveló su titular, Santiago Nieto Castillo.

El IMPI va a acompañar la solicitud hasta el término del análisis, dijo Santiago Nieto en redes sociales.

El funcionario detalló que que Grecia Quiroz ingresó ambas solicitudes desde el 14 de noviembre.

Debate por solicitudes de Grecia Quiroz ante el IMPI

En redes sociales, internautas se lanzaron contra Santiago Nieto por revelar la situación ya que señalaron lo habría hecho como persona privada y no como alcaldesa.

“¿Y desde cuándo publicas cada solicitud?” fueron otros cuestionamientos que le hicieron al funcionario, aunado a otros que con “si bien esta información es pública ¿por qué merece difusión?”.

Otros usuarios recordaron que Grecia Quiroz ha sido violentada de manera política, por lo que rechazaron que se siga hablando de fines políticos o incluso que cuestionen su duelo personal.

Grecia Quiroz recuerde al IMPI en medio de críticas políticas

Esta situación se da a días de que se han rechazado los comentarios de Gerardo Fernandez Noroña contra Grecia Quiroz y se ha dicho que es un violentador político de mujeres.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió sensibilidad ante Grecia Quiroz ya que está un momento vulnerable.

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, y otro políticos han salido en defensa de la alcaldesa de Uruapan luego de recordar que Gerardo Fernández Noroña dijo que Carlos Manzo era su amigo.

La propia Grecia Quiroz se ha defendido y dijo que sabe separar las situaciones políticas de las personales pues dijo en política se debe ser recto y derecho, como Carlos Manzo le enseño.