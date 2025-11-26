Los dichos que el senador Gerardo Fernández Noroña hizo contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, han sido objeto de duras críticas y ahora fue el turno del hermano de Carlos Manzo.

Lo anterior debido a que Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado Carlos Manzo, confrontó al legislador por las declaraciones que hizo en contra de su cuñada, Grecia Quiroz.

“Yo le diría al senador que evite de alguna manera conducirse, como lo dije ayer, de tapadera de quienes han estado señalados (por el homicidio)” Juan Manzo. Hermano de Carlos Manzo

Hermano de Carlos Manzo confronta a Noroña por dichos contra Grecia Quiroz

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, sigue en el centro de las críticas por sus declaraciones contra Grecia Quiroz, pues el hermano de Carlos Manzo lo confrontó por sus dichos.

Abordado por medios de comunicación, Juan Manzo recriminó que el legislador federal esté actuando a favor de quienes dijo, han sido señalados por estar implicados en el homicidio de su hermano.

Así lo dijo al pedirle a Noroña que deje de conducirse como “tapadera” de los políticos que Grecia Quiroz señaló por supuestos actos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado:

Raúl Morón

Leonel Godoy

Ignacio Campos

De la misma forma, el hermano del alcalde de Uruapan asesinado, acusó que la verdadera intención del senador de Morena es desviar la atención del caso y proteger sus intereses partidistas.

🔴 Hermano de Carlos Manzo reclama a Noroña y exige justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan



Juan Manzo acusó al senador Gerardo Fernández Noroña de desviar la atención del tema principal: la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.… pic.twitter.com/o8puI9MGIO — Azucena Uresti (@azucenau) November 26, 2025

Hermano de Carlos Manzo exige justicia por el homicidio del alcalde

Luego de confrontar a Noroña por las declaraciones que lanzó en contra de Grecia Quiroz, el hermano de Carlos Manzo exigió que las autoridades hagan justicia por el homicidio del alcalde.

Cuestionado sobre las investigaciones que se llevan a cabo, Juan Manzo consideró que han avanzado sobre el camino correcto, a pesar de los cual advirtió que aún falta mucho por recorrer.

“Todavía falta esclarecer bastante sobre los verdaderos autores intelectuales de este homicidio” Juan Manzo. Hermano de Carlos Manzo

En ese sentido, el hermano del alcalde asesinado indicó que las autoridades aún deben esclarecer cuál fue la relación de los autores intelectuales con el crimen organizado y con la política.

No obstante, aseguró que se mantiene la confianza con las investigaciones de las autoridades, pues dijo que aún hay fe en el trabajo de la fiscalía de Michoacán y en Omar García Harfuch.