Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán, pidió que se considere violencia política de género las declaraciones del senador de Morena Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

“México le mandó aun mensaje al mundo, un senador prefirió atacar a una mujer el duelo antes de enfrentar el crimen que mató a su esposo… mientras las viudas entierran esposos que el Estado no cuidó, desde el poder se volvió a enviar el mensaje equivocado: es más fácil callar a una mujer que callar un criminal. Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo… Luisa María Alcalde… hoy les toca responder, hoy, no mañana, hoy, no cuando baje la polémica, hoy, no cuando convenga políticamente… ¿van a condenar públicamente las agresiones verbales y políticas de su senador Gerardo Fernández Noroña? Porque lo que hizo no fue unan crítica, no fue una opinión, fue violencia política en razón de genero” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán

Carlos Bautista Tafolla condenó las declaraciones de Gerardo Fernandez Noroña contra Grecia Quiroz rehicieran el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En su mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum pidió rechazar a los violentadores como Gerardo Fernandez Noroña, Cuauhtémoc Blanco e incluso a Uriel Rivera, el hombre que la acosó.

Tafolla a Noroña: “Eres un agresor político, misógino y violento”

Carlos Bautista Tafolla dijo a Gerardo Fernandez Noroña que es un agresor político y misógino y que no debería meterse con Grecia Quiroz, sobre todo porque en su movimiento promueven la no violencia contra las mujeres.

También lo retó a visitar Uruapan, Michoacán, “hablar de hombre a hombre” y no ser bravo desde un escritorio.

“Eres un agresor político misógino y violento. Quiero que hablemos de hombre a hombre, porque para tirar veneno cualquiera es bravo desde un escritorio…”, dijo desde el Congreso de Michoacán.

Tafolla reclama a Noroña no exigir justicia por Carlos Manzo a quien llamó “amigo”

Carlos Bautista Tafolla ha dicho en otros momentos que Gerardo Fernandez Noroña visitó Uruapan en el pasado y que incluso se hospedó en su hotel, ello para dar a conocer que el senador por Morena considera amigo a Carlos Manzo.

En su mensaje desde el Congreso de Michoacán reclamó que lo considerara amigo, que no exija justicia por él y haya decidido y agredir a su viuda, Grecia Quiroz.

“Ahora si, senador Gerardo Fernández Noroña, tenemos muchas ganas que nos visites en Uruapan. En lo personal a mi me dan ganas de verte, tú que pudiste haber podido exigir justicia por el asesinato de un presidente municipal al que te atreviste llamar amigo, pudiste pedir esclarecer quien falló… pero no, decidiste agredir a la mujer que hablaba desde su dolor…” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán

Tafolla responde a Noroña: Grecia Quiroz no es alcaldesa de Uruapan “por ambición”

Carlos Bautista Tafolla recordó a Gerardo Fernandez Noroña que a Grecia Quiroz le mataron al “amor de su vida” y por eso ha tomado la decisión de sustituirlo, no por ambición.

“La presidenta Grecia no esta ahí por capricho ni ambición política sino porque asesinaron a al amor de su vida”, destacó.