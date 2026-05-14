Al exigir que “den la cara”, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presionó a los funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México” Kenia López Rabadán

Así lo planteó la legisladora integrante de la bancada del PAN, por medio de un mensaje que compartió en redes, en el que emplazó a los servidores públicos a que “no se escondan”.

En especial porque, sentenció, manteniendo la postura con la que se han conducido en los últimos días, ya dan una imagen de culpabilidad ante las acusaciones que les lanzaron.

Kenia López Rabadán exige que funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos den la cara (@kenialopezr/X)

Kenia López Rabadán exige que funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos “den la cara”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 29 de abril de 2026, la existencia de una investigación formal en contra de 10 políticos y funcionarios de Sinaloa.

Ante el proceso que autoridades de Estados Unidos iniciaron contra Rubén Rocha Moya e Enrique Inzunza, entre otros, Kenia López Rabadán exigió que “den la cara”.

En su publicación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exigió que “no se escondan, ni guarden un silencio cómplice" ante los señalamientos que hay en su contra.

En ese sentido y al señalar que deben mostrarse ante el pueblo de México, Kenia López Rabadán indicó que al esconderse no ayudan en nada a la vida pública del país y solo se ven más culpables.

Por ello, la diputada federal refirió que todos los “mexicanos merecen” que se los servidores públicos y ex uncionarios sinaloenses den una explicación sobre lo que está pasando en sus casos.

Los funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos han lanzado de manera formal acusaciones graves contra 10 funcionarios y ex funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa:

Bienes de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa, bajo la mira de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

En torno a los caros que se les imputan, las autoridades refieren distintos delitos relacionadas con narcotráfico, uso y posesión de armas, así como protección al Cártel de Sinaloa.