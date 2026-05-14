Al exigir que “den la cara”, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presionó a los funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos.
“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México”Kenia López Rabadán
Así lo planteó la legisladora integrante de la bancada del PAN, por medio de un mensaje que compartió en redes, en el que emplazó a los servidores públicos a que “no se escondan”.
En especial porque, sentenció, manteniendo la postura con la que se han conducido en los últimos días, ya dan una imagen de culpabilidad ante las acusaciones que les lanzaron.
Kenia López Rabadán exige que funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos “den la cara”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 29 de abril de 2026, la existencia de una investigación formal en contra de 10 políticos y funcionarios de Sinaloa.
Ante el proceso que autoridades de Estados Unidos iniciaron contra Rubén Rocha Moya e Enrique Inzunza, entre otros, Kenia López Rabadán exigió que “den la cara”.
En su publicación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exigió que “no se escondan, ni guarden un silencio cómplice" ante los señalamientos que hay en su contra.
En ese sentido y al señalar que deben mostrarse ante el pueblo de México, Kenia López Rabadán indicó que al esconderse no ayudan en nada a la vida pública del país y solo se ven más culpables.
Por ello, la diputada federal refirió que todos los “mexicanos merecen” que se los servidores públicos y ex uncionarios sinaloenses den una explicación sobre lo que está pasando en sus casos.
Los funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos
Las autoridades de Estados Unidos han lanzado de manera formal acusaciones graves contra 10 funcionarios y ex funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador, exsecretario general de Gobierno
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado
- Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, ex director de la Policía de Investigación
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
En torno a los caros que se les imputan, las autoridades refieren distintos delitos relacionadas con narcotráfico, uso y posesión de armas, así como protección al Cártel de Sinaloa.