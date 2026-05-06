El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, respaldó a Rubén Rocha Moya ante acusaciones de Estados Unidos, sobre las que recomendó “bajarle dos rayitas”.

“Yo creo en él (Rubén Rocha Moya), si falla pues se va a fallar a sí mismo y a todos los que creemos en él”. Víctor Castro, gobernador constitucional de Baja California Sur

Víctor Castro fue cuestionado por medios de comunicación referente a si no teme que Estados Unidos podría añadir “calumnias” también en su contra.

Sin embargo, el gobernador de Baja California Sur afirmó que no hay razones y “el que nada debe, nada teme”, dicho que hizo extensivo a su amigo Rubén Rocha Moya.

Víctor Castro respalda a Rubén Rocha Moya ante acusaciones de Estados Unidos

Para medios, Víctor Castro aclaró que Rubén Rocha Moya tiene razón en decir que las acusaciones de Estados Unidos son calumnias, por lo que cree en él.

No va a negar la amistad que mantiene con Rubén Rocha Moya pese a las acusaciones, las cuales descartan debido a que Estados Unidos no tiene pruebas.

Víctor Castro respalda a Rubén Rocha frente acusaciones de Estados Unidos (Especial)

Por lo mismo, Víctor Castro reiteró su amistad a Rubén Rocha Moya, ya que los amigos deben ser “en las buenas y en las malas” y él dará sus razones.

Sin embargo, el gobernador de Baja California Sur también afirmó que de fallar, Rubén Rocha Moya defraudaría también a todos los que creen en él.

Y en ese caso deberá hacerse responsable de sus actos y sentencia.

Víctor Castro pide a Estados Unidos “que le baje dos rayitas a las agresiones”

El gobernador Víctor Castro también defendió la soberanía de México ante las que definió como “agresiones” contra Rubén Rocha, por lo que pidió a Estados Unidos “que le baje dos rayitas”.

Sin embargo, el gobernador destacó que la soberanía de México no está en riesgo, ya que el Gobierno Federal ha enfrentado la situación con mucha dignidad.

Además de que se ha plantado frente a Estados Unidos con la sentencia de que la soberanía de México no se negocia, por lo que espera que disminuyan las agresiones.