Diputados y senadores del PAN presentaron solicitud de juicio político en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por acusaciones de Estados Unidos.

“Anunciarles que en este momento presentamos formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la denuncia de juicio político contra el ciudadano Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional con licencia del estado de Sinaloa”. Homero Niño de Rivera, diputado del PAN

Tal como informaron a medios los diputados Elías Lixa y Homero Niño de Rivera del PAN, la denuncia contra Rubén Rocha Moya fue firmada por ambos coordinadores.

Asimismo, esperaban la ratificación de la denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, como señalaron posteriormente en conferencia de prensa.

PAN pide juicio político contra Rubén Rocha Moya por acusaciones de Estados Unidos

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya la tarde de este lunes 11 de mayo, de parte del PAN.

PAN solicita juicio político contra Rubén Rocha Moya (Isabel Uribe)

El escrito fue firmado por los coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, y en el Senado, Ricardo Anaya, a nombre de todos los legisladores de Acción Nacional.

Elías Lixa explicó a su vez que esperan la ratificación de la solicitud de juicio político, ya que afirma, Rubén Rocha Moya violó gravemente la Constitución.

Al respecto, el panista señala que Rubén Rocha Moya habría permitido la intervención del crimen organizado en las elecciones e incumplió su deber ante Sinaloa.

Sin embargo, conferencia de prensa, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, también afirmó que harán uso de todos los recursos disponibles para denunciar a Rubén Rocha Moya.

Agregó que no buscan hacer espectáculo, ya que la Constitución les daría la razón para que Rubén Rocha Moya sea sometido a juicio político para ser inhabilitado.

PAN alista denuncia también ante la Corte Penal Internacional contra Rubén Rocha Moya

Aunado a la denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya ante el Congreso, Jorge Romero adelantó que el PAN también se presentará ante la Corte Penal Internacional.

El dirigente del PAN explicó que no sólo abarcará la asociación contra el crimen organizado, también por delitos de lesa humanidad en contra de Morena.

Jorge Romero también señaló que el próximo lunes 18 de mayo, el PAN presentará ante la Comisión Permanente la solicitud para la desaparición de Poderes en Sinaloa.

Afirma que las causales fueron actualizadas para solicitar la desaparición formalmente, por lo que el PAN espera que los grupos parlamentarios de oposición se sumen.