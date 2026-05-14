Este jueves 14 de mayo, Claudia Sheinbaum encabezó una reunión de seguimiento sobre el IMSS-Bienestar.

El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional en punto de las 12:00 horas, con los gobernadores y gobernadoras estatales.

Encabeza Claudia Sheinbaum reunión de seguimiento sobre IMSS-Bienestar

Vía redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió una foto de la reunión de seguimiento sobre IMSS-Bienestar que se sostuvo en Palacio Nacional.

El objetivo de la sesión de trabajo, explicó la presidenta, fue revisar los “avances” del sistema de salud al que están adscritos 23 gobernadores.

“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum encabeza reunión de seguimiento sobre IMSS-Bienestar (@Claudiashein / X)

En el encuentro, los gobernadores y gobernadoras que estuvieron presentes fueron: