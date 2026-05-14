Claudia Sheinbaum encabeza reunión de seguimiento sobre IMSS-Bienestar

Este jueves 14 de mayo, Claudia Sheinbaum encabezó una reunión de seguimiento sobre el IMSS-Bienestar.
El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional en punto de las 12:00 horas, con los gobernadores y gobernadoras estatales.
Encabeza Claudia Sheinbaum reunión de seguimiento sobre IMSS-Bienestar
Vía redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió una foto de la reunión de seguimiento sobre IMSS-Bienestar que se sostuvo en Palacio Nacional.
El objetivo de la sesión de trabajo, explicó la presidenta, fue revisar los “avances” del sistema de salud al que están adscritos 23 gobernadores.
“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud.”Claudia Sheinbaum, presidenta de México
En el encuentro, los gobernadores y gobernadoras que estuvieron presentes fueron:
- Alejandro Armenta, gobernador de Puebla
- Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California
- Margarita González, gobernadora de Morelos
- Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo
- David Monreal, gobernador de Zacatecas
- Delfina Gómez, gobernadora de Estado de México
- Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz
- Irinda Viscaíno, gobernadora de Colima
- Clara Brugada, gobernadora de CDMX
- Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo
- Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero
- Layda Sansores, gobernadora de Campeche
- Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala
- Yeraldine Bonilla, gobernadora de Sinaloa
- Víctor Manuel Castro, gobernador de Baja California Sur
- Joaquín Diaz Mena, gobernador de Yucatán
- Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
- David Monreal, gobernador de Zacatecas
- Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas
- Salomón Jara, gobernador de Oaxaca
- Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas