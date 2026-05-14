Llegaron las monedas conmemorativas del Mundial 2026. Acá te decimos cómo obtenerlas y canjearlas.

El Banco de México (Banxico) presentó sus monedas alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colección está dividida de la siguiente forma:

Monedas Bimetálicas de 20 pesos

Monedas de Plata de 10 pesos

Monedas de Oro de 25 pesos

¿Cómo obtener las monedas conmemorativas bimetálicas del Mundial 2026?

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 que ya pueden conseguirse son las bimetálicas de 20 pesos. Así será su disponibilidad:

En ventanillas del Banco de México a partir del 14 de mayo. Limite: hasta 10 monedas por cada uno de los cuatro diseños que hay disponibles

En sucursales bancarias a partir del lunes 18 de mayo. Para clientes del banco: sin límite de piezas. No clientes: hasta 150 piezas

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 (@Banxico / X)

En el caso de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Oro y Plata, estas no circularán de forma regular.

Sólo se encontrarán disponibles para su compra en México a partir de la segunda quincena de mayo en distribuidores autorizados como:

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía (MIDE)

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 (@Banxico / X)

Así puedes canjear las monedas conmemorativas del Mundial 2026

Si quieres canjear las monedas conmemorativas del Mundial 2026 tienes dos opciones:

Visitar las ventanillas de Banco de México ubicadas en Centro y Legaria en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde Revisar el sitio UbiCanjeMX (https://www.banxico.org.mx/canje-efectivo/web/ubica-cc) y acudir a las sucursal más cercana de tu domicilio en el horario que tiene el banco.

El servicio de canje es gratuito y no hay limite para clientes del banco , mientras que los no clientes tendrán solo un numero restringido de piezas.