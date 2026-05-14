El fiscal Jay Clayton advirtió a Naasón Joaquín, quien enfrenta un nuevo proceso judicial en Estados Unidos, que no habrá voluntad divina que lo absuelva por los delitos cometidos en la Luz del Mundo.

“No hay voluntad divina que lo absuelva de sus delitos”. Fiscal Jay Clayton

Naasón Joaquín García ya cumple una condena de 16 años de cárcel por abuso sexual de menores en California; sin embargo, Jay Clayton busca la cadena perpetua en el nuevo proceso en su contra.

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo (Internet)

Jay Clayton advierte a Naasón Joaquín que “no hay voluntad divina” para evitar condena por caso Luz del Mundo

El fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, lanzó una dura advertencia contra Naasón Joaquín al señalar que “no hay voluntad divina” que pueda evitar que enfrente la justicia por los delitos en la Luz del Mundo.

Dada su afiliación religiosa, Naasón Joaquín habría alcanzado una condena de 16 años y 8 meses en la cárcel en California, pero Jay Clayton advirtió que no podrá utilizar este argumento nuevamente.

Autoridades de Estados Unidos han insistido en que ningún liderazgo religioso puede colocarse por encima de la ley y buscan que el líder de la secta enfrente un juicio federal por los delitos de:

Crimen organizado

Abuso sexual infantil

Pornografía infantil

Lavado de dinero

El juicio contra Naasón Joaquín fue programado para 2027 en Nueva York y, en paralelo, la FGR reactivó investigaciones contra Naasón Joaquín y otros miembros de La Luz del Mundo.