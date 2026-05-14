Bertha Alcalde vinculó a una célula criminal en la CDMX con los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes colaboraban con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Hasta el momento, dieciocho personas han sido detenidas, de las cuales diez ya enfrentan procesos judiciales por delitos como feminicidio y asociación delictuosa, así lo informó Bertha Alcalde.

Bertha Alcalde vincula a célula criminal con los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz

A un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, Bertha Alcalde -fiscal general de justicia de la CDMX- dio a conocer avances significativos en la investigación.

Bertha Alcalde señaló que las investigaciones revelaron una compleja estructura criminal encargada de la logística, el financiamiento y la vigilancia previa al ataque ocurrido en mayo de 2025.

Destacó que en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz participaron integrantes de un grupo criminal que opera en la CDMX y Edo de Mex.

La investigación ha permitido identificar con mayor precisión la estructura criminal, así como los distintos roles y niveles de mando involucrados en la planeación y ejecución de los homicidios.

Entre los hallazgos destaca la identificación de un operador logístico fallecido, quien fue encontrado en Morelos tras haber sido reportado como desaparecido y que participó en la realización de recargas telefónicas para siete números utilizados por los implicados.

Bertha Alcalde detalló que esta célula delictiva de la CDMX utilizó múltiples vehículos, redes de financiamiento y casas de seguridad para ejecutar el crimen.

Y es que el asesinato de Ximena y José Muñoz fue planeado durante al menos 20 días.

Bertha Alcalde revela que la investigación por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue abierta

Bertha Alcalde informó que hasta el momento se han cumplimentado 10 órdenes de aprehensión y el mismo número de personas ya fueron vinculadas a proceso por delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada relacionados con el caso.

Además, otras ocho personas enfrentan procesos por actividades criminales distintas asociadas con la operación de una célula delictiva vinculada a los asesinatos.

Las personas involucradas participaron presuntamente en:

El ocultamiento de vehículos y equipos telefónicos

Adquisición de automóviles utilizados durante el ataque

Renta de inmuebles para refugiar a participantes

Gestión de placas vehiculares sin registro

Seguimiento a las víctimas

Se identificó a una red encargada de administrar recursos económicos para la operación de la célula criminal.

Durante la conferencia, Bertha Alcalde reiteró su compromiso de desarticular completamente esta banda y capturar a todos los involucrados en la planeación y ejecución del doble homicidio.

Bertha Alcalde dejó en claro que la investigación continúa abierta para esclarecer completamente la cadena de mando detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.