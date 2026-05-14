Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, acudió a su primera reunión en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum este jueves 14 de mayo.

Sin embargo, no se trata de una reunión privada, sino una reunión de trabajo entre el gobierno federal y los gobernadores y gobernadoras de los estados adscritos del IMSS-Bienestar.

Yeraldine Bonilla acude a su primer reunión del IMSS-Bienestar con Claudia Sheinbaum

Yeraldine Bonilla fue una de las primeras gobernadoras en llegar a Palacio Nacional para la reunión de trabajo por el IMSS-Bienestar con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A la reunión, convocada a las 12:00 horas, tiempo local, citó a todos los gobernadores y gobernadoras de los estados que cuentan con IMSS-Bienestar.

Entre los gobernadores que se captó llegando a Palacio Nacional, además de Yeraldine Bonilla, se encuentran:

Cabe recordar que los estados adscritos al IMSS-Bienestar son:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Ciudad de México Colima Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Zacatecas

La reunión entre gobernadores y gobernadoras adscritos al IMSS-Bienestar fue citada a las 12:00 horas del jueves 14 de mayo para trabajar sobre el sistema de salud.

Sin embargo, Zoé Robledo fue captado entrando a prisa por una de las puertas laterales de Palacio Nacional 20 minutos después de la hora citada.