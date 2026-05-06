Ricardo Anaya y senadores del PAN exigieron la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, Anaya adelantó que el 6 de mayo de 2026 presentarán un documento oficial ante la Comisión Permanente para solicitar juicio político y la desaparición de poderes en la Sinaloa.

Los legisladores argumentaron que las acusaciones contra Enrique Inzunza y Rubèn Rocha cuentan con respaldo de un gran jurado y un juez federal, por lo que deben atenderse de inmediato.

Ricardo Anaya exige detención y juicio político a Rocha Moya e Inzunza por asociación al Cártel de Sinaloa

En conferencia de prensa, los senadores del PAN de la Comisión Permanente, exigieron la detención inmediata de Enrique Inzunza, senador de Morena que es acusado por Estados Unidos de estar ligado al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Anaya que precedió la conferencia, explicó que así como Inzunza, también se debe detener de forma inmediata a Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Mérido Sánchez.

El senador recordó que la acusación de Estados Unidos contra los funcionarios públicos de Sinaloa no es a la ligera, argumentando que tuvo aprobación de un gran jurado y un juez federal determinó la detención.

“No perdamos de vista que a Rocha Moya lo investigó un fiscal estadounidense, después un gran jurado autorizó que se judicializara la acusación y finalmente un juez federal giró una orden de aprehensión”. Ricardo Anaya, senador.

Por otra parte, explicó que hoy ingresarán un documento oficial con la solicitud de juicio político para Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza “y sus cómplices”, para que así no puedan volver a ningún cargo público hasta dentro de 20 años.

A su vez, los senadores del PAN harán oficial la solicitud de desaparición de poderes del estado de Sinaloa, argumentando que así como el narco se metió en las funciones públicas, pudo haber sido en el legislativo, ejecutivo y judicial.