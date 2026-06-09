Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, exhibió los videos de las detenciones a militantes durante la elección en Coahuila tras la negativa del gobernador Manolo Jiménez.

Manolo Jiménez calificó de “mentira total” la denuncia de detenciones de diputados federales antes y durante el proceso electoral del 7 de junio.

Morena exhibe detenciones de legisladores en Coahuila por elecciones

En conferencia de prensa, Ariadna Montiel compartió pruebas en video de las detenciones que se realizaron en el marco de las elecciones en Coahuila del pasado 7 de junio de 2026.

A pesar de que el gobernador Manolo Jiménez aseguró que no se realizó ninguna detención y no se presentó a ningún diputado o diputada ante el Ministerio Público, Morena reiteró los señalamientos contra el PRI.

Con el apoyo de videos grabados por los mismos militantes, Morena compartió cómo fueron detenidos por autoridades estatales, tal como fue el caso de la diputada por Torreón, Cintia Cuevas, quien exhibió un operativo de hostigamiento con alrededor de 20 camionetas.

La dirigente nacional de Morena señaló que Cintia Cuevas “está siendo acusada” por el gobierno federal, sin especificar los cargos que se le imputan.

Ariadna Montiel señaló que todos los diputados de Morena que fueron detenidos el día previo a la elección en Coahuila, así como el día de la jornada fueron liberados el 8 de junio.

Manolo Jiménez rechaza denuncia de Morena: “No se detuvo a un solo diputado”

Por su parte, Manolo Jiménez aseguró en entrevista para Ciro Gómez Leyva que durante la elección en Coahuila 2026 no se detuvo a un solo diputado federal o local.

El gobernador de Coahuila calificó las acusaciones de Morena como una “mentira total” y aseguró que no se puso a ningún legislador a disposición de un juez o Ministerio Público.

“Hablaban que se habían detenido y se habían privado de la libertad a diputados federales sí sí eso es una mentira total no se detuvo un solo diputado federal” Manolo Jiménez

Asimismo, negó que se hubieran realizado “levantones” o retenciones por horas o días como acusó Morena al término de la jornada electoral.