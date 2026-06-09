El gobernador Manolo Jiménez respondió al deseo de Morena de impugnar los resultados de las elecciones en Coahuila, señaló que “es normal” y que el partido está en todo su derecho si no está de acuerdo.

Ante los señalamientos de Morena de presuntas irregularidades en las elecciones de Coahuila, Manolo Jiménez pidió que se hicieran todas las investigaciones necesarias pues “el que nada debe, nada teme”.

Manolo Jiménez celebra “fiesta democrática” en Coahuila y responde a impugnación de Morena por elecciones

En entrevista con López-Dóriga, el priista Manolo Jiménez celebró que el PRI haya ganado los 16 distritos legislativos de Coahuila durante este fin de semana y llamó a este hecho una “fiesta democrática”.

Manolo Jiménez responde a impugnación de Morena por elecciones en Coahuila (Cuartoscuro / Alejandro Rodríguez)

Durante la jornada electoral, Ariadna Montiel acusó que en Coahuila se detuvieron a sus aspirantes para amenazarlos y afectar el resultado, por lo que advirtió que impugnaría por irregularidades.

Por su parte, Manolo Jiménez defendió la legitimidad del proceso electoral y dijo que los señalamientos de Morena eran “una mentira total”, pues no tienen ninguna prueba para respaldar sus dichos.

Explicó que, si bien hubo legisladores de otros estados que causaron disturbios al acosar a ciudadanos en las colonias de Coahuila, la autoridad solo intervino para poner orden sin detener ni consignar a nadie.

Respecto a la petición de Morena para que la UIF investigue el origen del dinero de la campaña, Jiménez afirmó que “el que nada debe, nada teme” y dio la bienvenida a cualquier investigación.

Manolo Jiménez hizo un llamado a “darle vuelta a la página” y seguir trabajando en unidad por el estado, tras una elección que, en su opinión, premió el trabajo en equipo y el amor por Coahuila.