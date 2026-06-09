La exalcaldesa de Morena, Tania Flores, ha desatado polémica por la foto que compartió en sus redes sociales con una boleta electoral al llamar al voto en las elecciones de Coahuila.

La foto fue compartida en su perfil de Facebook, cuando explicaba cómo votar en favor de su hermano y candidato para diputado, Antonio Flores, quien no ganó los comicios.

Sin embargo y tal como reclamaron en redes sociales, de ser una legítima boleta equipararía un delito electoral.

Tania Flores genera polémica por foto con boleta electoral en elecciones de Coahuila

El domingo 7 de junio, durante la jornada de elecciones en Coahuila, Tania Flores compartió una foto con una boleta electoral que ha generado preguntas entre internautas.

Tania Flores muestra la hoja ya marcada en favor de su hermano, bajo la afirmación de que es la mejor manera de votar “para que no les roben”.

Tania Flores genera polémica por foto con boleta electoral (Tania Flores vía Facebook)

Sin embargo, Tania Flores se encontraba dentro de su vehículo y no en una casilla, por lo que surgió la pregunta de por qué tenía una boleta electoral sin estar en las urnas.

Aunado a este cuestionamiento, en la orilla de la foto también se observan otros documentos, con el mismo marco que las boletas electorales, lo que generó acusaciones.

De momento, Tania Flores no ha aclarado la foto ni qué eran los documentos que tenía en su poder y que apuntan, serían más boletas electorales.

Elecciones en Coahuila: internautas acusan delito de Tania Flores

Los internautas han acusado que la foto de Tania Flores mostraría un delito electoral, de incumplir el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En la fracción IV del artículo 7 sobre delitos en materia electoral se menciona la multa de 50 a 100 días de multa y prisión desde los seis meses a tres años a quien:

“Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto”. Ley General en Materia de Delitos Electorales

Mientras que la fracción XI del mismo artículo aclara que también está prohibido apoderarse, alterar o adquirir de manera ilegal materiales o documentos electorales, como serían las boletas.

El Instituto Electoral de Coahuila tampoco se ha pronunciado sobre la foto de Tania Flores, en el sentido de si habría incurrido en un delito.